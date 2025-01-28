بري لـ "الحرة": المشكلة في تشكيل الحكومة ليست عند الثنائي...وهذا ما قاله عن مسيرات الدراجات

أوضح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الثنائي الشيعي لا يتحمل مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة.



وأضاف في حديث لـ "الحرة": "المشكلة في تشكيل الحكومة ليست عند الثنائي الشيعي والآخرون يتذرعون بنا، وخيارنا لوزارة المالية هو ياسين جابر والحملة ضده غير مبررة"، آملاً أن تبصر الحكومة النور نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.



وتعليقاً على مسيرات الدراجات، قال بري: "سهرت حتى منتصف الليل متابعا للموضوع وحركة أمل أصدرت بيانا وموقفا صارما بشأنها

ري للحرة: خيارنا لوزارة المالية هو ياسين جابر والحملة ضده غير مبررة".