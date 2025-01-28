أدرعي: استهدفنا شاحنة ومركبة تابعتين لحزب الله كانتا تنقلان وسائل قتالية في الشقيف والنبطية

#عاجل 🔸قبل قليل أغارت طائرات لسلاح الجو على شاحنة ومركبة أخرى تابعتيْن لحزب الله والتيْن كانتا تنقل وسائل قتالية في منطقتيْ الشقيف والنبطية في جنوب لبنان وذلك لإزالة تهديد.
🔸لقد تم استهداف الشاحنة والمركبة بعد مراقبة لجيش الدفاع خلال قيامهما بنقل الأسلحة.
🔸جيش الدفاع مصمم…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 28, 2025
#عاجل 🔸قبل قليل أغارت طائرات لسلاح الجو على شاحنة ومركبة أخرى تابعتيْن لحزب الله والتيْن كانتا تنقل وسائل قتالية في منطقتيْ الشقيف والنبطية في جنوب لبنان وذلك لإزالة تهديد.
🔸لقد تم استهداف الشاحنة والمركبة بعد مراقبة لجيش الدفاع خلال قيامهما بنقل الأسلحة.
🔸جيش الدفاع مصمم…