أدرعي: استهدفنا شاحنة ومركبة تابعتين لحزب الله كانتا تنقلان وسائل قتالية في الشقيف والنبطية

#عاجل 🔸قبل قليل أغارت طائرات لسلاح الجو على شاحنة ومركبة أخرى تابعتيْن لحزب الله والتيْن كانتا تنقل وسائل قتالية في منطقتيْ الشقيف والنبطية في جنوب لبنان وذلك لإزالة تهديد.



🔸لقد تم استهداف الشاحنة والمركبة بعد مراقبة لجيش الدفاع خلال قيامهما بنقل الأسلحة.



🔸جيش الدفاع مصمم… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 28, 2025

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه عبر منصة اكس أن " قبل قليل أغارت طائرات لسلاح الجو على شاحنة ومركبة أخرى تابعتيْن لحزب الله والتيْن كانتا تنقل وسائل قتالية في منطقتيْ الشقيف والنبطية في جنوب لبنان وذلك لإزالة تهديد."وأضاف في المنشور: "لقد تم استهداف الشاحنة والمركبة بعد مراقبة لجيش الدفاع خلال قيامهما بنقل الأسلحة. "وختم: "الجيش الاسرائيلي مصمم على العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان وذلك رغم محاولات حزب الله العودة إلى منطقة جنوب لبنان وسيتحرك لإزالة كل تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها".