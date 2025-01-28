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ميقاتي يدين الغارتين الاسرائيليتين على النبطية: هذا العدوان يشكل خرقا فاضحا لترتيب وقف اطلاق النار
أخبار لبنان
2025-01-28 | 14:33
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ميقاتي يدين الغارتين الاسرائيليتين على النبطية: هذا العدوان يشكل خرقا فاضحا لترتيب وقف اطلاق النار
أدان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشدة الغارتين الاسرائيليتين اللتين استهدفتا مدينة النبطية مساء اليوم واوقعتا عددا من الاصابات واضرارا مادية جسيمة.
وقال إن "هذا العدوان يشكل انتهاكا اضافيا للسيادة اللبنانية وخرقا فاضحا لترتيب وقف اطلاق النار ومندرجات قرار مجلس الأمن الدولي الرقم "1701.
وأجرى الرئيس ميقاتي اتصالا برئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز مطالبا باتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
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