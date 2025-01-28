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قوى الأمن تعمم صورة رجل مُسنّ مجهول الهويّة عُثر عليه في عمشيت... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أخبار لبنان
2025-01-28 | 16:02
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قوى الأمن تعمم صورة رجل مُسنّ مجهول الهويّة عُثر عليه في عمشيت... هل من يعرف عنه شيئًا؟
صدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:
"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة رجل مُسنّ في العقد السادس من العمر تقريبا، مجهول الهويّة، ولا يملك أي مستند يُعرّف عنه، تمّ العثور عليه حوالى الساعة ..،١٩ من تاريخ اليوم في محلّة عمشيت- الطريق البحرية بالقرب من صيدليّة كرين.
لذلك، يرجى ممّن شاهده أو تعرّف إليه، الاتصال بمخفر جبيل في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم:٥٤٨٠٩٢-٠٩ للإدلاء بما لديه من معلومات."
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