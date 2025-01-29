اللبنانية الأولى: سأسهر على إعطاء المرأة اللبنانية حقوقها الطبيعية

أكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، أن للمرأة اللبنانية دورا كبيرا في المجتمع اللبناني، ويجب توفير كل الظروف لتمكينها من لعب هذا الدور في مختلف المجالات.



وشددت على أهمية العمل لضمان حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الميادين كافة. وأشارت الى أنها "ستسهر خلال ولاية الرئيس العماد جوزاف عون، على إعطاء المرأة اللبنانية حقوقها الطبيعية لتكون قادرة على القيام بما هو مطلوب منها في المرحلة الراهنة".



وجاء كلام السيدة عون خلال استقبالها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا نسائيا يمثل 19 منظمة غير حكومية معنية بحقوق المرأة، يضم ناشطات في هذا الحقل.