وزير الاقتصاد عرض ووزير الخارجية الإماراتي علاقات التعاون والتطورات في المنطقة

‎التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على هامش مشاركته في فعاليات "المنتدى الدولي لمؤتمر حوار رايسينا الشرق الأوسط" المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



‎وشكر سلام لوزير الخارجية الإماراتي والقيادة والحكومة والشعب الإماراتي كل أشكال الدعم المادي والمعنوي والإنساني للشعب اللبناني خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء، "تطورات المنطقة استراتيجيا وعلاقات الصداقة والتعاون الأخوي بين الإمارات ولبنان، لا سيما قرار رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت في خطوة هدفها دعم الإمارات لكل ما يضمن أمن لبنان واستقراره، ويحقق تطلعات اللبنانيين نحو التنمية والازدهار، والتطلع نحو العمل المشترك بين الإمارات ولبنان لتحقيق مصالح البلدين وشعبيهما، والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة".