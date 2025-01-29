سلام من بعبدا: الحكومة قائمة على فصل النيابة عن الوزارة وعلى الكفاءة ولا تمثيل للأحزاب فيها..

أكد الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام، من بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن " الحكومة الجديدة ستكون من 24 وزيراً ولا نريد مجلس نواب مصغر بل نريد حكومة فاعلة ومتجانسة".وقال " المعايير نفسها ستطبق على الجميع وأنا من أنصار المرونة في التعامل مع الجميع وواثق من أننا سنتجاوز الصعوبات، أريد حكومة تقوم على مبدأ فصل النيابة عن الوزارة وعلى الكفاءات الوطنية العالية وتكون حكومة لا مرشحين فيها للانتخابات البلدية أو النيابية ولا تمثيل فيها للاحزاب ولن اتراجع عن هذه المعايير".واضاف "التأخير والعقبات ليسوا منّي وسأعمل بأسرع ما ممكن لاصدار الحكومة".