8 جرحى في الحصيلة الاجمالية للاعتداءات الإسرائيلية اليوم

صدرت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي اليوم، وفق التالي:- مجدل سلم: خمسة جرحى.- مارون الراس: جريحان- أسير محرر جريح.