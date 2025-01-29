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8 جرحى في الحصيلة الاجمالية للاعتداءات الإسرائيلية اليوم

أخبار لبنان
2025-01-29 | 15:16
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8 جرحى في الحصيلة الاجمالية للاعتداءات الإسرائيلية اليوم
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8 جرحى في الحصيلة الاجمالية للاعتداءات الإسرائيلية اليوم

صدرت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي اليوم، وفق التالي: 

- مجدل سلم: خمسة جرحى. 

- مارون الراس: جريحان

- أسير محرر جريح.
 

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