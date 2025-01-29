أبو فاعور: "الطائف" لا يكرس أي وزارة لطائفة معينة... ومبدأ حصرية السلاح لا يحتمل فيتو

أبو فاعور لـ"#حوار_المرحلة": طرحنا اقتراحات معينة بموضوع الحقائب ولكن هذا ما قاله سلام#LBCINews @WaelAbouFaour1 pic.twitter.com/9QWlQfh6eT
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) January 29, 2025
أبو فاعور لـ"#حوار_المرحلة": طرحنا اقتراحات معينة بموضوع الحقائب ولكن هذا ما قاله سلام#LBCINews @WaelAbouFaour1 pic.twitter.com/9QWlQfh6eT
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": لا يمكن إدانة أولاد الجنوب اذا حاولوا العودة#LBCINews@WaelAbouFaour1 pic.twitter.com/G4z0si1h1g
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) January 29, 2025
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": لا يمكن إدانة أولاد الجنوب اذا حاولوا العودة#LBCINews@WaelAbouFaour1 pic.twitter.com/G4z0si1h1g