أبو فاعور: "الطائف" لا يكرس أي وزارة لطائفة معينة... ومبدأ حصرية السلاح لا يحتمل فيتو

أكد النائب وائل أبو فاعور أن اتفاق الطائف لا يكرس أي وزارة لطائفة معينة، معتبرا أن تكريس وزارة المالية للطائفة الشيعية غير دستوري.



ولفت أبو فاعور في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، الى أن التفاوض مع ثنائي أمل - حزب الله لم ينتهِ، مشيرا الى أن "بعض المطالب تعجيزية وأن ما يزعج الرئيس المكلف نواف سلام هو أنه ما يقال في النقاشات مع الكتل يجدها في الصحف في اليوم التالي".



وقال: "الرئيس سلام لم يسلّم بأي اسم كما أتى اليه والتشكيلات لم تتفرمل أخير ولادة الحكومة خدمة غير مقصودة لاسرائيل".



واضاف: "النقاش مع الرئيس المكلف ودّي وطرحنا مطالب معينة تم الاستجابة لبعضها ولكن أغلبها لم يتم التجاوب معها".



كما دعا أبو فاعور الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية لوضع تشكلية عادلة ومتوازنة على الطاولة وتوقيعها.

أبو فاعور لـ"#حوار_المرحلة": طرحنا اقتراحات معينة بموضوع الحقائب ولكن هذا ما قاله سلام#LBCINews @WaelAbouFaour1 pic.twitter.com/9QWlQfh6eT — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) January 29, 2025



وشدد على أن المصلحة اللبنانية الصافية هي في استمرار تطبيق وقف اطلاق النار، لافتا الى أن معالجة الخلافات الحدودية مع اسرائيل ممكن ان تحمي لبنان او تمنع استغلالها لهذه الخلافات.



ورأى أبو فاعور أن أقصى ما يمكن أن يقبل به لبنان هو الهدنة مع اسرائيل.



وشدد على أن مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية لا يحتمل فيتو من أي طرف.

أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": لا يمكن إدانة أولاد الجنوب اذا حاولوا العودة#LBCINews@WaelAbouFaour1 pic.twitter.com/G4z0si1h1g — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) January 29, 2025

وعن الأحداث والتطورات في الجنوب، رأى أن اسرائيل تريد أن تبقي لبنان تحت الضغط العسكري لفترة طويلة.واعتبر أن رسالة مسيرات الدراجات النارية هي اهانة لشهداء الجنوب قبل أن تكون استفزازا للآخرين.وقال: "وجود الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيخلق الكثير من الحرائق والأمور مفتوحة على الاحتمالات كلها ويجب تحصين الداخل اللبناني".وأضاف: "على لبنان أن يتوقف عن التعرض للدول العربية لا بالقول ولا بالفعل وعلاقتنا مع السعودية تاريخية وجيدة".