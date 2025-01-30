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وزير الخارجية المصري يزور لبنان غداً حاملا رسالة من السيسي لعون
أخبار لبنان
2025-01-30 | 05:26
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وزير الخارجية المصري يزور لبنان غداً حاملا رسالة من السيسي لعون
يصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى بيروت يوم غدٍ الجمعة 31 كانون الثاني حاملاً رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية.
وأعلنت السفارة المصرية في بيروت أن الزيارة، وهي الثالثة لوزير الخارجية المصري في الأشهر القليلة الماضية، تهدف إلى تأكيد الدعم المصري للبنان بعد انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث تحرص مصر على إعادة تنشيط التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين.
وصرح السفير علاء موسى، سفير مصر في لبنان، بأن وزير الخارجية سيجري العديد من اللقاءات بعد لقائه بفخامة الرئيس عون تشمل دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب ودولة لرئيس نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال ودولة الرئيس المكلف نواف سلام، كما سيعقد الوزير المصري جولة مباحثات ثنائية مع نظيره اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب، فضلاً عن بعض اللقاءات مع القيادات الروحية والسياسية اللبنانية، مؤكداً أن الزيارة هي بداية لمرحلة جديدة تهدف من خلالها مصر إلى تعزيز التعاون مع لبنان في مختلف المجالات والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والثقافي إلى مستوى استراتيجي يتناسب مع العلاقات التاريخية بين
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