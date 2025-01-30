نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بعد لقائه ميقاتي: انجزنا العديد من المهام في الأشهر المنصرمة

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا أوسمان ديون في مكتبه قبل ظهر اليوم.



شارك في اللقاء المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه ومستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسيد سمير ضاهر.



وقال ديون في تصريح: "قمنا بزيارة الرئيس ميقاتي لشكره على تعاونه مع البنك الدولي وقد كان تعاونا مثمرا جدا . لقد انجزنا العديد من المهام في الأشهر المنصرمة لضمان استمرار عملنا في خدمة الشعب اللبناني في ظل ظروف صعبة جدا. لقد تم اعداد عدد من المشاريع مع الحكومة اللبنانية الحالية وقد عبرنا عن شكرنا وامتناننا حيال المراحل التي بلغتها هذه المشاريع".



اضاف: "عبرنا لدولة الرئيس وفريق عمله عن أملنا بحصول انتقال سلس مبني على أسس متينة تم التأسيس لها عبر عدد من المشاريع بشكل يسمح لنا بالاستمرار بالتعاون مع الحكومة الجديدة خلال مسار إعادة الأعمار والنهوض والإصلاح والتنمية لمصلحة الشعب اللبناني بأسره".