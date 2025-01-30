الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين: لتفعيل التفتيشِ في كل الشكاوى لحماية حقوقِ العمال

أصدر الاتحادُ الوطني لنقاباتِ العمال والمستخدمين بيانًا يُطالبُ فيه تفعيلَ التفتيشِ في جميع الشكاوى لحمايةِ حقوقِ العمال الذين تعرضوا للتعسف، وصولًا إلى إنصافِهم.



كما طالبَ الاتحادُ في إدخالِ عمالِ البناء إلى الصندوق، وفي التفتيشِ الكامل حولَ العمالِ والسائقينَ في المرفأ، وفي اطالةِ التقتيش كارتيلات الأفران وتفعيلِه في الضمانِ الإجتماعي وكافةِ الأجهزةِ فيه.