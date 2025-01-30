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تيار المستقبل يطلب من جمهوره عدم القيام بأي مسيرات تجوب الاحياء قبل إحياء ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري

أخبار لبنان
2025-01-30 | 07:35
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تيار المستقبل يطلب من جمهوره عدم القيام بأي مسيرات تجوب الاحياء قبل إحياء ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري
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تيار المستقبل يطلب من جمهوره عدم القيام بأي مسيرات تجوب الاحياء قبل إحياء ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري

صدر عن "تيار المستقبل" البيان التالي:

"يُقدر "تيار المستقبل" عالياً  لجمهوره وكل المحبين والمناصرين ما يبدونه من  عاطفة وحماس تحضيراً للمشاركة في إحياء الذكرى العشرين للرئيس الشهيد رفيق الحريري، في 14 شباط المقبل، تحت عنوان "بالعشرين عساحتنا راجعين ولا سيما ما تشهده العاصمة بيروت من حواجز محبة ومسيرات ليلية تجوب أحيائها.

إن "تيار المستقبل"، وبعد ما شهدته أحياء العاصمة بيروت وضواحيها أخيرا من استفزازات وأحداث مستنكرة ومدانة تسببت بها مسيرات مناصرين تابعين لأحزاب أخرى،

يهيب بكل جمهوره في بيروت وكل المناطق الابتعاد عن أي مظاهر احتفالية وعدم القيام بأي مسيرات تجوب الاحياء قبل إحياء الذكرى والتركيز على حشد أوسع مشاركة، على الضريح في ساحة الحرية في وسط بيروت يوم الجمعة في 14 شباط المقبل، لإحياء ذكرى الرئيس الشهيد، مع الرئيس سعد الحريري وكل الأوفياء".
 

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