الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
12
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
12
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الصحة" تصدر التقرير التراكمي المحدث لاعتداءات العدو الإسرائيلي على القطاع الصحي
أخبار لبنان
2025-01-30 | 10:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"الصحة" تصدر التقرير التراكمي المحدث لاعتداءات العدو الإسرائيلي على القطاع الصحي
صدر عن وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي المحدث لاعتداءات العدو الإسرائيلي على القطاع الصحي في لبنان من مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية وجمعيات إسعافية.
وأظهر التقرير التالي:
· بالنسبة إلى الجمعيات الإسعافية:
عدد الإعتداءات: 237
عدد الشهداء: 201
عدد الجرحى: 253
عدد المراكز المستهدفة: 67
عدد سيارات الإسعاف المستهدفة: 177
عدد سيارات الإطفاء المستهدفة: 59
عدد آليات الإنقاذ المستهدفة: 18.
· بالنسبة إلى المستشفيات:
عدد الإعتداءات على المستشفيات: 68
عدد المستشفيات المستهدفة: 38
عدد المستشفيات التي أقفلت قسرًا: 8
عدد المستشفيات التي كانت تعمل بشكل جزئي: 7
عدد المستشفيات التي لا تزال مقفلة قسرًا: 2
عدد الشهداء: 16
عدد الجرحى: 74
عدد الآليات المتضررة: 25.
· بالنسبة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية:
عدد الإعتداءات على المراكز: 63
عدد المراكز التي كانت مقفلة قسرًا: 58
عدد المراكز المدمرة بشكل كلي: 10
عدد المراكز المدمرة بشكل جزئي: 50.
وأكدت وزارة الصحة العامة في مقدمة التقرير أنه وثيقة الهدف منها تسجيل الإعتداءات على العاملين الصحيين والمرافق والمنشآت الصحية في خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في اتجاه السعي للمحاسبة وضمان عدم تجاهل الإنتهاكات أو نسيانها أو السماح بتكرارها. كما أن الوثيقة إهداء لذكرى العاملين الصحيين الذين قدموا حياتهم خلال أدائهم مهمة الإهتمام بالآخرين، بما يدفع إلى التشديد على الحاجة لإعادة التأكيد على حرمة الرعاية الصحية لأن الإعتداء عليها هو اعتداء على القيم الإنسانية المشتركة، في وقت يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في تطبيق القانون الإنساني الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات والتأكد من عدم تكرار ارتكاب هكذا فظاعات.
أخبار لبنان
وزارة الصحة
اعتداءات
العدو الإسرائيلي
القطاع الصحي
لبنان
التالي
"الجمهورية": سلام يحتاج إلى يومين او ثلاثة لاستكمال اتصالاته
أبو فاعور: "الطائف" لا يكرس أي وزارة لطائفة معينة... ومبدأ حصرية السلاح لا يحتمل فيتو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-29
وزارة الصحة اللبنانية: اعتداء العدو الإسرائيلي بمسيرة اليوم على الاهالي في بلدة مجدل سلم أدى إلى إصابة خمسة منهم بجروح
آخر الأخبار
2025-01-29
وزارة الصحة اللبنانية: اعتداء العدو الإسرائيلي بمسيرة اليوم على الاهالي في بلدة مجدل سلم أدى إلى إصابة خمسة منهم بجروح
0
خبر عاجل
2025-01-26
وزارة الصحة: 22 شهيدًا و124 جريحًا من بينهم 9 أطفال في حصيلة محدثة لاعتداءات العدو اليوم في جنوب لبنان
خبر عاجل
2025-01-26
وزارة الصحة: 22 شهيدًا و124 جريحًا من بينهم 9 أطفال في حصيلة محدثة لاعتداءات العدو اليوم في جنوب لبنان
0
خبر عاجل
2025-01-26
وزارة الصحة: ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان الى 15 شهيدًا بالاضافة الى عشرات الجرحى
خبر عاجل
2025-01-26
وزارة الصحة: ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان الى 15 شهيدًا بالاضافة الى عشرات الجرحى
0
آخر الأخبار
2024-11-06
وزارة الصحة اللبنانية: غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 37 شهيدا و 105 جرحى
آخر الأخبار
2024-11-06
وزارة الصحة اللبنانية: غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 37 شهيدا و 105 جرحى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:20
بو عاصي لـ"جدل": اعطاء وزارة المال للثنائي إقرار باستمرار الأزمة الخانقة سياسيا واقتصاديا
أخبار لبنان
16:20
بو عاصي لـ"جدل": اعطاء وزارة المال للثنائي إقرار باستمرار الأزمة الخانقة سياسيا واقتصاديا
0
أخبار لبنان
16:07
جرادي لـ"جدل": نحن "أم الصبي" في هذا العهد... ولدينا مسؤولية في انجاحه
أخبار لبنان
16:07
جرادي لـ"جدل": نحن "أم الصبي" في هذا العهد... ولدينا مسؤولية في انجاحه
0
أخبار لبنان
15:08
عبدالله لـ"جدل": اتفاق وقف اطلاق النار لم يكن متوازنا... ونحن مسهلون لكل الأمور بموضوع الحكومة
أخبار لبنان
15:08
عبدالله لـ"جدل": اتفاق وقف اطلاق النار لم يكن متوازنا... ونحن مسهلون لكل الأمور بموضوع الحكومة
0
أخبار لبنان
14:58
فراس مقصد لـ"جدل": هذه هي الأولوية لدى صانع القرار الأميركي... وخط أحمر بموضوع تشكيل الحكومة
أخبار لبنان
14:58
فراس مقصد لـ"جدل": هذه هي الأولوية لدى صانع القرار الأميركي... وخط أحمر بموضوع تشكيل الحكومة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:29
أكسيوس عن مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط: علينا أن ننهي المرحلة الأولى وننفذها بشكل صحيح ثم ننتقل إلى الثانية
آخر الأخبار
13:29
أكسيوس عن مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط: علينا أن ننهي المرحلة الأولى وننفذها بشكل صحيح ثم ننتقل إلى الثانية
0
اسرار
00:59
أسرار الصحف المحلية 30 -01- 2025
اسرار
00:59
أسرار الصحف المحلية 30 -01- 2025
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
عقد الحكومة لا تنتهي ورئيس الجمهورية يريد حكومة اليوم قبل الغد
تقارير نشرة الاخبار
13:00
عقد الحكومة لا تنتهي ورئيس الجمهورية يريد حكومة اليوم قبل الغد
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-01-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-01-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:58
فراس مقصد لـ"جدل": هذه هي الأولوية لدى صانع القرار الأميركي... وخط أحمر بموضوع تشكيل الحكومة
أخبار لبنان
14:58
فراس مقصد لـ"جدل": هذه هي الأولوية لدى صانع القرار الأميركي... وخط أحمر بموضوع تشكيل الحكومة
0
أخبار دولية
14:55
الشرع: خلال الأيام المقبلة تُشكّل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني
أخبار دولية
14:55
الشرع: خلال الأيام المقبلة تُشكّل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شركة IPT تقيم مشاريع الإستدامة التي تقوم بها من سنوات... والهدف: تحسين أدائها
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شركة IPT تقيم مشاريع الإستدامة التي تقوم بها من سنوات... والهدف: تحسين أدائها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
علي بابا الصينية تدخل سباق الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
علي بابا الصينية تدخل سباق الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ترامب يتراجع عن قرار وقف المساعدات الفيدرالية... إليكم السبب
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ترامب يتراجع عن قرار وقف المساعدات الفيدرالية... إليكم السبب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حادث اصطدام طائرة بمروحية في واشنطن كان متوقعاً!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حادث اصطدام طائرة بمروحية في واشنطن كان متوقعاً!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تحت ذريعة ارتفاع حدة الخطر على حدودها... إسرائيل توسع تمركزها في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تحت ذريعة ارتفاع حدة الخطر على حدودها... إسرائيل توسع تمركزها في سوريا
0
أخبار دولية
13:20
من إرهابي الى رئيس للجمهورية السورية في المرحلة الانتقالية
أخبار دولية
13:20
من إرهابي الى رئيس للجمهورية السورية في المرحلة الانتقالية
0
أخبار دولية
13:18
القسام والجهاد تفرجان عن 8 أسرى... والمشهد "أزعج" نتنياهو
أخبار دولية
13:18
القسام والجهاد تفرجان عن 8 أسرى... والمشهد "أزعج" نتنياهو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:52
الـLBCI تحصل على لائحة بأسماء أسرى حزب الله لدى اسرائيل (صورة)
أخبار لبنان
07:52
الـLBCI تحصل على لائحة بأسماء أسرى حزب الله لدى اسرائيل (صورة)
2
أخبار دولية
03:27
سبب الاصرار الاسرائيلي على الافراج عن اربيل يهود (فيديو)
أخبار دولية
03:27
سبب الاصرار الاسرائيلي على الافراج عن اربيل يهود (فيديو)
3
خبر عاجل
14:42
مصادر مصرف لبنان للـLBCI: لا دفعات إضافية في شهر شباط للمستفيدين من التعميمين ١٦٦ و١٥٨ والسحوبات ستكون كما كانت قبل الحرب وسيتم التعاون مع الحكومة الجديدة لرفع قيمة سحوبات التعميمين تدريجيا
خبر عاجل
14:42
مصادر مصرف لبنان للـLBCI: لا دفعات إضافية في شهر شباط للمستفيدين من التعميمين ١٦٦ و١٥٨ والسحوبات ستكون كما كانت قبل الحرب وسيتم التعاون مع الحكومة الجديدة لرفع قيمة سحوبات التعميمين تدريجيا
4
أخبار دولية
23:55
تحطم طائرة ركاب على متنها نحو 60 راكباً في واشنطن بعد اصطدامها بهليكوبتر...(فيديوهات)
أخبار دولية
23:55
تحطم طائرة ركاب على متنها نحو 60 راكباً في واشنطن بعد اصطدامها بهليكوبتر...(فيديوهات)
5
خبر عاجل
05:09
سلاح الجو الاسرائيلي يعترض قبل قليل مسيرة جمع معلومات لحزب الله تم اطلاقها نحو الاراضي الاسرائيلية
خبر عاجل
05:09
سلاح الجو الاسرائيلي يعترض قبل قليل مسيرة جمع معلومات لحزب الله تم اطلاقها نحو الاراضي الاسرائيلية
6
فنّ
14:03
بعد الشائعات التي طالتها... نانسي عجرم تحسم الجدل على طريقتها (فيديو)
فنّ
14:03
بعد الشائعات التي طالتها... نانسي عجرم تحسم الجدل على طريقتها (فيديو)
7
خبر عاجل
07:24
يديعوت أحرونوت: تعليمات إسرائيلية بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد مشاهد تسليم الأسيرين الإسرائيليين في خان يونس
خبر عاجل
07:24
يديعوت أحرونوت: تعليمات إسرائيلية بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد مشاهد تسليم الأسيرين الإسرائيليين في خان يونس
8
خبر عاجل
12:03
رويترز: الجناح العسكري لحركة حماس يعلن إستشهاد قائده العسكري محمد الضيف
خبر عاجل
12:03
رويترز: الجناح العسكري لحركة حماس يعلن إستشهاد قائده العسكري محمد الضيف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More