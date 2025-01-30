رئيس الجمهورية: الإصلاحات من أولويات الحكومة فور تشكيلها

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن "الإصلاحات ستكون من أولويات الحكومة الجديدة فور تشكيلها، لأن لبنان ملتزم بإجراء هذه الإصلاحات لتحقيق النهوض المرتجى"، مؤكدا أن لبنان مستعد للتعاون مع منظمات الأمم المتحدة تحقيقًا لهذه الغاية.وكان ريزا نقل إلى الرئيس عون تهانيه لمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة في حال جهوزية بأجهزتها كافة، لمساعدة لبنان على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة". كما أوضح أن "خبراء المنظمات، وفقا لاختصاصاتهم، يمكنهم المساهمة مع المسؤولين وصنّاع القرار في لبنان لدعم هذه الجهود، بهدف تمكين لبنان من الاستفادة من التمويل المخصص لذلك".وتطرق إلى الأضرار التي لحقت بلبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير، لافتا إلى إمكانية الحصول على قرض سريع بقيمة 250 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تم تحديده بناء على التقييم الذي أجرته الأمم المتحدة لحجم هذه الأضرار.وترأس الرئيس عون اجتماعا لمجلس الأوسمة، بحضور عميده علي حمد، والأعضاء: المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، العميد الركن المتقاعد ميشال بورزق، العميد المتقاعد علي مكه، والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية نبيل شديد، وأمين سر مجلس الأوسمة ريهاج الأسمر.وقد أطلع عميد المجلس الرئيس عون على عمل مجلس الأوسمة ودوره، فيما أعطى الرئيس عون توجيهاته بشأن الأوسمة، وفقا للقوانين المرعية الإجراء.