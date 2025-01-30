أمانة سجل بنت جبيل العقاري تفتج أبوابها اعتبارا من الغد مواكبة لبدء عودة أهالي القرى الجنوبية

أعلنت أمانة سجل بنت جبيل العقاري في بيان، أنه في خطوة مواكبة لبدء عودة أهالي القرى الجنوبية بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، ستفتح أبوابها لاستقبال المواطنين اعتبارا من يوم غد الجمعة الواقع في ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ في سراي بنت جبيل.