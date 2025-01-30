قائد الجيش بالإنابة استقبل وفدا أوروبيا

استقبل قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة، مديرة دائرة العمل الخارجي الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا Hélène Le Gal ، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان Sandra De Waele ، ورئيس المكتب السياسي في بعثة الاتحاد الأوروبي Alexandre Jully ، ومساعد مديرة دائرة العمل الخارجي الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا Sebastien Barbant.



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