حمية: إستبدال شبكة الصرف الصحي في مثلث خلدة وصولاً حتى الأوزاعي

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في بيان اليوم، أنه "في إطار العمل المستمر الذي تقوم بها وزارة الاشغال العامة والنقل لمعالجة اماكن تجمع المياه، قام متعهدو الوزارة بإستبدال شبكة الصرف الصحي في منطقة مثلث خلدة، وصولاً حتى منطقة الأوزاعي مروراً بحرم المطار والتي شكلت خطرا على السلامة العامة وعلى أنفاق المطار بشكل خاص، حيث قامت بإستبدال القساطر المتضررة بطول عشرات الأمتار بهدف عدم تجمع المياه المستجدة تحت جسر خلدة".