جرادي لـ"جدل": نحن "أم الصبي" في هذا العهد... ولدينا مسؤولية في انجاحه

شدد النائب الياس جرادي على أن "أهالي الجنوب يدافعون عن أرضهم ورفضوا الاحتلال وهذا يجب أن يبقى وسام شرف لجميع اللبنانيين".



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "هؤلاء الأهالي عبّدوا الطريق بدمائهم وأجسادهم كي يدخل الجيش اللبناني الى القرى التي لم يكن مسموحا بعد بأن يدخل إليها".



من جهة أخرى، قال: "نحن "أم الصبي" في هذا العهد فرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان أحد المرشحين لدينا منذ بداية السباق الرئاسي وعملنا جاهدا نحن ومجموعة صغيرة للإتيان بالرئيس المكلف نواف سلام ولدينا مسؤولية في انجاح هذا العهد".



ولفت الى أنه "لا يعتقد أنه اذا كانت الحكومة سياسية أو تكنوقراط أو مطعّمة قد تصنع فرقا، معتبرا أن ما يصنع الفرق هو ممارسة الحكم".