بو عاصي لـ"جدل": اعطاء وزارة المال للثنائي إقرار باستمرار الأزمة الخانقة سياسيا واقتصاديا

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بوعاصي أنه يتحفّظ على المعايير التي وضعها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام.



واعتبر في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI، أن "إصرار ثنائي "أمل" و"حزب الله" على الحصول على وزارة المال هو هرطقة دستورية مطلقة".



وقال: "اعطاء وزارة المال للثنائي إقرار باستمرار الأزمة الخانقة سياسيا واقتصاديا".



من جهة أخرى، أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بوعاصي أنه ضد كل ممارسات "حزب الله"، لكنه أشار الى أن أهالي الجنوب متعلقون بأرضهم ومتجذرون بأرضهم وأظهروا عن شجاعة كبيرة وأرضهم "لبنانية".