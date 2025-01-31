أدرعي: شنينا خلال الليلة الماضية غارات على أهداف عدة لحزب الله في البقاع

#عاجل 🔸 شنت طائرات حربية لسلاح الجو، بناء على توجيهات استخباراتية من هيئة الاستخبارات خلال الليلة الماضية غارات على عدة أهداف لحزب الله في منطقة البقاع والتي شكلت تهديدًا على الاراضي الإسرائيلية وعلى قوات جيش الدفاع.



🔸ومن بين الأهداف التي تم استهدافها موقع عسكري يضم بنى تحتية… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 31, 2025

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه عبر منصة إكس أن "طائرات حربية لسلاح الجو شنت، بناء على توجيهات استخباراتية من هيئة الاستخبارات خلال الليلة الماضية غارات على عدة أهداف لحزب الله في منطقة البقاع والتي شكلت تهديدًا على الاراضي الإسرائيلية وعلى قوات الجيش الاسرائيلي".وجاء في المنشور: "ومن بين الأهداف التي تم استهدافها موقع عسكري يضم بنى تحتية تحت الأرض لتطوير وإنتاج وسائل قتالية بالإضافة إلى بنى تحتية للعبور على الحدود السورية-اللبنانية، تستخدمها منظمة حزب الله الإرهابية لمحاولة تهريب الأسلحة إليها.""يعتبر إطلاق مسيرة الاستطلاع التابعة لحزب الله، التي كانت في طريقها إلى المجال الجوي الإسرائيلي أمس (الخميس) وتم اعتراضها من قبل سلاح الجو انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. ""الجيش الاسرائيلي يظل ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، ولن يسمح بتنفيذ مخططات إرهابية من هذا النوع.""الجيش الاسرائيلي منتشر في منطقة جنوب لبنان، وسيواصل العمل على إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل وقواته."