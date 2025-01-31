وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: دعوة رسمية من الرئيس السيسي إلى الرئيس عون لزيارة مِصر

أكّد وزير الخارجية المصريّ أنّ الموقف المِصريّ ثابت في شأن وقف الانتهاكات والخروقات الإسرائيليّة على لبنان والانسحاب الاسرائيليّ الكامل من الأراضي اللبنانبة.وقال، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون: "اتصالاتنا مستمرة مع الجانب الفرنسيّ والأميركيّ والاسرائيليّ، لتحقيق هذه الأمور."وشدّد على أنّ مسألة تشكيل الحكومة لا بد أن تتم بملكية وطنية تامة، مؤكدًا دعم مِصر لجهود الرئيس المكلّف نواف سلام في تشكيل حكومة لا تستثني أحدًا.وقال: "شددنا على ضرورة تنفيذ القرار 1701 ومِصر حريصة على انسحاب الجيش الاسرائيليّ الكامل في الجنوب اللبنانيّ من دون انتقاص."وأضاف: "تحدثنا عن توجيه دعوة رسمية من الرئيس المصريّ السيسي إلى الرئيس عون لزيارة مِصر في أقرب فرصة ممكنة وأكدنا العمل على إعادة تنشيط الاطر بين البلدين."وشدد على تضامن مِصر مع الشعب اللبنانيّ الشقيق، "وانتخاب الرئيس كان مبعث ارتياح للقيادة المصرية كما للبنانيين وكلنا ثقة بالادارة الحكيمة وانّ لبنان سيتعافى".