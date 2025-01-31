قطع الطريق الرئيسيّ الذي يربط سوريا بلبنان

قطع الطيران الحربيّ الإسرائيليّ الطريق الرئيسيّ، الذي يربط سوريا بلبنان، الذي يربط طفيل اللبنانية ببلدة عسال الورد السورية في القلمون الغربيّ، في غارة شنها، عند الساعة الثالثة فجرًا.



وفتحت الغارة حفرة بعمق سبعة امتار وتسببت بقطع الطريق الرئيسيّ وبتضرر اعمدة التوتر وقطع خطوط استجرار التوتر الكهربائي بين سوريا ولبنان.