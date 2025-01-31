‏وزارة العدل تطلق مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية

للاطلاع على مشروع تفعيل الخدمات القضائية الالكتروني اضغط هنا

أطلقت وزارة العدل، في مبنى الوزارة، المرحلة الأولى من مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية، الذي يتكون من أربع مراحل.وحضر نقيبَيْ المحامين في بيروت والشمال وأعضاء المجلسَيْن.وتُشكّل المرحلة الأولى الهيكلية الرئيسية لنظام الخدمات القضائية الإلكترونية، أمّا المراحل الثلاثة المتبقية والتي ستنفذ في تباعًا فإنها تضم باقة من الخدمات القضائية، التي سيتم تفعيلها في قصور العدل في لبنان.