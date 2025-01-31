نعمة افرام: السباق مع سوريا على الاستثمارات والدعم الدولي بدأ... ولبنان مهدّد بخسارة الفرصة!

كتب النائب نعمة افرام في حسابه عبر منصة إكس: "السباق مع سوريا على الاستثمارات والدعم الدولي بدأ، ولبنان مهدّد بخسارة الفرصة!".

وأضاف: "المطلوب فورًا تسهيل مهمّة الرئيس المكلّف بتشكيل حكومة فاعلة تُلبّي الشروط والمعايير لاستقطاب رؤوس الأموال العربية والدولية، وتنفّذ الإصلاحات المطلوبة من IMF والبنك الدولي".

وختم نعمة افرام: "المهلة قصيرة، والتحرّك السريع ضرورة قصوى، وإلّا سنعود إلى المربّع الأوّل زائد دمار، وتصعيد في الجنوب وتفاقم معاناة المواطنين."