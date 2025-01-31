نعمة افرام: السباق مع سوريا على الاستثمارات والدعم الدولي بدأ... ولبنان مهدّد بخسارة الفرصة!

السباق مع سوريا على الاستثمارات والدعم الدولي بدأ، ولبنان مهدّد بخسارة الفرصة! المطلوب فورًا تسهيل مهمّة الرئيس المكلّف بتشكيل حكومة فاعلة تُلبّي الشروط والمعايير لاستقطاب رؤوس الأموال العربية والدولية، وتنفّذ الإصلاحات المطلوبة من IMF والبنك الدولي. المهلة قصيرة، والتحرّك السريع…
— Neemat Frem (@neematfrem) January 31, 2025
السباق مع سوريا على الاستثمارات والدعم الدولي بدأ، ولبنان مهدّد بخسارة الفرصة! المطلوب فورًا تسهيل مهمّة الرئيس المكلّف بتشكيل حكومة فاعلة تُلبّي الشروط والمعايير لاستقطاب رؤوس الأموال العربية والدولية، وتنفّذ الإصلاحات المطلوبة من IMF والبنك الدولي. المهلة قصيرة، والتحرّك السريع…