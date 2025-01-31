ميقاتي مستقبلًا وزير خارجية مِصر: أنا على يقين أنّ الحكومة ستتشكل سريعًا للقيام بمهامها

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير خارجية مِصر بدر عبد العاطي، في مكتبه.



وحضر اللقاء سفير مِصر لدى لبنان علاء موسى.



ونقل الوزير المِصريّ إلى ميقاتي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي وتقديرهما لـ"الجهد الذي بذله خلال توليه رئاسة الحكومة".



وتمنّى الوزير المِصريّ "أن تتشكل الحكومة اللبنانية سريعا للقيام بالمهام المطلوبة منها ازاء التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان والمنطقة".



وعبّر ميقاتي عن شكر مِصر على وقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمها له في المجالات كافة.



وقال: "أنا على يقين ان الحكومة ستتشكل سريعًا للقيام بمهامها ازاء التحديات الكبيرة".



واستقبل رئيس الحكومة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا.