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إبراهيم الموسوي: للتحرك الفوري لوضع حد سريع لانفلات الإجرام الصهيوني

أخبار لبنان
2025-01-31 | 06:43
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إبراهيم الموسوي: للتحرك الفوري لوضع حد سريع لانفلات الإجرام الصهيوني
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إبراهيم الموسوي: للتحرك الفوري لوضع حد سريع لانفلات الإجرام الصهيوني

تعليقا على الاعتداء الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جنتا- الشعرا، اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إبراهيم الموسوي  في تصريح "إن قيام  قوات العدو الإسرائيلي بعدوان جوي اجرامي في عمق الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى ارتقاء شهداء جدد وسقوط جرحى، يشكّل انتهاكاً شديد الخطورة، وعدواناً فاضحاً وصريحاً يخرق الإجراءات التنفيذية للقرار 1701، وهو ما يضع الجهات المسؤولة المعنية والضامنة لتنفيذ الاتفاق أمام مسؤولياتها في التصدي الحازم لانتهاكات العدو  على السيادة اللبنانية".

ورأى أن "هذا التصعيد المتمادي والممنهج من قبل العدو دونما تحرك جدي مسؤول من الجهات الدولية الضامنة يظهر لا مبالاتها، أو عجزها في أحسن الأحوال، ويؤكد تحلل العدو من أي التزامات جدية وعدم احترامه للمجتمع الدولي برمته".
 

وأضاف: "ان الدولة اللبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة والجيش، مطالبة بالتحرك الفوري وبكافة الوسائل المتاحة لوضع حد سريع لانفلات الإجرام الصهيوني ووقف هذه الاستباحة المستمرة لدماء اللبنانيين ولسيادة الدولة على أراضيها".

وختم الموسوي، مؤكدا ان "تواصل الاعتداءات الإجرامية ضد لبنان واللبنانيين من جانب العدو دونما قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية رادعة أو إدانة العدو وإلزامه باحترام الاتفاقات والتفاهمات المتفق عليها، يُعدُّ تشجيعاً له على الاستمرار في  العدوان يصل إلى حد القبول الضمني والتواطؤ معه في سياسة القتل والتدمير والتجريف وانتهاك السيادة، وهو أمر مدان بالكامل كما يتعارض مع أبسط مبادئ احترام سيادة الدول وحماية شعوبها وممتلكاتها".

 

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