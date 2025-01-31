خمسة مصادر لرويترز: واشنطن تضغط على مسؤولين لمنع "حزب الله" أو حلفائه من ترشيح وزير المالية القادم

أعلنت خمسة مصادر أنّ واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع "حزب الله" أو حلفائه من ترشيح وزير المالية القادم للبلاد، في محاولة للحد من نفوذ الحزب.



وقالت المصادر الخمسة لرويترز إنّ المسؤولين الأميركيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام حكومة جديدة.



وأضافوا: "نقل المسؤولون الأميركيون رسائل إلى سلام والرئيس جوزاف عون، مفادها بأنّ "حزب الله" لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة."



ولفتت المصادر إلى أنّ رجل الأعمال اللبنانيّ الأميركيّ مسعد بولس، الذي عينه الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب مستشارًا لشؤون الشرق الأوسط، كان أحد الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة إلى لبنان.

