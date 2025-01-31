سلسلة لقاءات للرئيس عون وبرقية تعزية إلى ترامب

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوضع في الجنوب في ضوء التطورات الاخيرة.



وفي هذا الاطار استقبل قائد الجيش بالانابة اللواء الركن حسان عودة واطلع منه على التقارير المتعلقة بالوضع في الجنوب.



وطلب منه تفقده والاطلاع على الوضع ميدانيًا فيه، لاسيما بعد انتشار وحدات الجيش.



وبحث عون الوضع في الجنوب مع مدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي.



وفي قصر بعبدا ايضًا، لوزير السابق غازي العريضي ونجله عمر العريضي في زيارة تهنئة لمناسبة انتخاب الرئيس عون.



وأبرق الرئيس عون الى الرئيس الاميركيّ دونالد ترامب معزيًا بضحايا الطائرة الاميركية، التي اصطدمت بمروحية عسكرية بالقرب من مطار ريغان في واشنطن.



وجاء في البرقية:

"ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ اصطدام طائرة ركاب تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مطار ريغان في واشنطن، الذي وقع يوم أمس وأسفر عن خسائر فادحة في الأرواح.

إزاء هذه الكارثة، نتقدم منكم، ومن الشعب الأميركي الصديق، بأحر التعازي وأصدق المواساة في هذا الوقت العصيب. ونحن، كشعب لبناني، نقف إلى جانبكم في هذا الحزن العميق، لاسيَّما أن مثل هذه الكوارث تترك أثراً كبيراً في الأرواح والمجتمعات.

في مثل هذه اللحظات من الحزن، نحن جميعاً متحدون في إنسانيتنا، ونجد في وحدتنا البشرية وحقوقنا المشتركة شعاعاً من الأمل.

نسأل الله أن يمنحكم، وكل أسر الضحايا، الصبر والسلوان. "