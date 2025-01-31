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جعجع التقى المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا: لتشكيل حكومة قادرة على إتخاذ القرارات

أخبار لبنان
2025-01-31 | 09:25
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جعجع التقى المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا: لتشكيل حكومة قادرة على إتخاذ القرارات
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جعجع التقى المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا: لتشكيل حكومة قادرة على إتخاذ القرارات

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا قي هيئة العمل الخارجي الأوروبي هيلين لو غال Helene LE GAL.

ورافقها نائب رئيس القسم سيباستيان باربان Sebastien Barbant ، سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دو وال Sandra De Waele، رئيس شؤون السياسة والإعلام ألكسندر جولي ALEXANDER JULLY ، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق ادي ابي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، طوني درويش وايلي عبيد عن الجهاز . 

وبحث المجتمعون في مختلف التطوّرات والمستجدات في لبنان والمنطقة، ولا سيما في أجواء الأمل الجديد والفرص المتاحة أمام لبنان والملامح الجديدة التي تتخذها المنطقة في الإتجاه الإيجابي .

وأكد جعجع انه" من أجل الإستفادة من الظرف الراهن، علينا الانطلاق من شبه الدولة المتبقية نحو إرساء أسس الدولة الفعليّة والإصلاح على المستويات كافة، الى تعطيل تأثير ميليشيات ومافيات الفساد المتحكمة بالدولة وإيقاف الدعم الإيراني لجهة السلاح والمال لحزب الله، فضلاً عن ضرورة استعادة الدولة القرار الإستراتيجي وقرار الحرب والسلم، بحيث لا يتمكن حزب الله أو سواه من توريط لبنان في حروب جديدة ومدمرة، ووقف مزاريب الهدر والتهريب في المرفأ والكهرباء والتهرب الضريبي، والتي وحدها تكلف الدولة من ٣ الى ٥ مليارات دولار في السنة، باعتبار أن ضبطها كفيل بتوفير هذه المبالغ على خزينة الدولة من دون المس بجيوب الناس".

وشدّد على "رفضه مبدأ التعميم على جميع السياسيين، فهناك سياسيون جيدون وآخرون فاسدون، وعلينا التمييز بين الإثنين، لا أن نطلق الاتهامات جزافاً ونظلم جميع السياسيين على السواء، اذ إن السياسة في النهاية هي للسياسيين".

وأوضح أنه "يجب ان تتشكّل الحكومة من شخصيات حازمة وقادرة على إتخاذ القرارات وتطبيق القوانين من دون مسايرة، شخصيات قادرة على المجابهة والمواجهة بشكل مستمر في وجه من يرفض قيام دولة فعليّة". 

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