عمليات دهم للجيش اللبناني وتوقيف 3 أشخاص في مناطق مختلفة

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك لاتجارهم بالأسلحة الحربية وترويجهم المخدرات، وأوقفت المواطن (ع.م.)، وضبطت مخزنًا للأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى مبالغ مالية مزورة وآلة لتصنيع حشيشة الكيف وكمية من المخدرات.



كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة شعت - بعلبك المواطن (ع.ا.) لتشكيله عصابة سرقة وخطف، وهو مطلوب لاتجاره بالمخدرات وإطلاقه النار وقذيفة آر بي جي باتجاه دورية للجيش.



كذلك، أوقفت دورية أخرى في منطقة الزلقا – المتن المواطن (ع.ج.) لارتكابه أعمال سرقة، وضبطت في حوزته مسدسَين حربيَّين.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.