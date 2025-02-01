حريق في منزل الأب مجدي علاوي في المعيصرة- كسروان

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" باندلاع حريق في منزل الأب مجدي علاوي في بلدة المعيصرة- كسروان.وعملت عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق، فيما لا تزال أسبابه مجهولة حتى الآن. ولم ترد معلومات إضافية حول حجم الأضرار أو وقوع إصابات.