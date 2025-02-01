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إطلاق عملية توزيع بطاقة المزارع في محافظة الجنوب من مدينة صور
أخبار لبنان
2025-02-01 | 05:51
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إطلاق عملية توزيع بطاقة المزارع في محافظة الجنوب من مدينة صور
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إطلاق عملية توزيع بطاقة المزارع في محافظة الجنوب من مدينة صور
أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن عملية توزيع بطاقة المزارع للمزارعين المسجلين في محافظة الجنوب من مدينة صور.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة والمزارعين في مختلف المناطق اللبنانية، وتحقيق نهضة زراعية مستدامة تعزز من قدرة لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وقال الوزير الحاج حسن: "نطلق اليوم من صور، فعالية تسليم بطاقات المزارعين المسجلين في سجل المزارعين، كما نعلن عن إطلاق عمليات مسح الأضرار الزراعية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم في العديد من المناطق اللبنانية، ومنها الجنوب، النبطية، البقاع، وبعلبك الهرمل".
كما تحدث عن أهمية سجل المزارعين، الذي يعد أداة أساسية لتوثيق أعداد المزارعين وحفظ حقوقهم في التعويضات.
وأوضح الوزير أن عدد المزارعين المسجلين في الجنوب لا يتعدى 3% من إجمالي المسجلين على مستوى لبنان، حيث بلغ عدد المسجلين في سجل المزارعين حوالي 1600 مزارع من أصل 50 ألفاً.
وأشار إلى أن الرقم يتطلب زيادة ملحوظة، داعياً كافة الفاعلين في المجتمع اللبناني من نواب، اتحادات بلدية، بلديات، وهيئات اختيارية، وأحزاب، إلى مساعدة المزارعين في عملية التسجيل.
وأكد على أهمية منصة الاستبيان التي أطلقتها وزارة الزراعة بعد العدوان الإسرائيلي، حيث بلغ عدد المسجلين عليها 8260 مواطناً. واعتبر أن هذه الأرقام يجب أن تكون مضاعفة لتحقيق قاعدة بيانات شاملة تسهم في دعم المزارعين وتسهيل وصولهم إلى المساعدات التي تقدمها الهيئات المانحة والمنظمات الدولية.
كما أكد على أن وزارة الزراعة تقف بكل قوتها إلى جانب مزارعي الجنوب في مرحلة التعافي بعد العدوان الإسرائيلي الهمجي، وأن الأولوية هي للجنوب.
وأضاف قائلاً: "لن يبتسم لبنان ويبقى جنوبه متألماً. مجدداً، سيبقى الجنوب محراب عملنا الوطني ونبراس نشاطنا في خدمة الإنسان في هذا الوطن."
وأعرب عن عزمه القوي على الاستمرار في دعم القطاع الزراعي في لبنان، خاصة في الجنوب، وضرورة تكاتف جميع المعنيين في عملية التسجيل والمشاركة في بناء قاعدة بيانات تساعد على تأمين الدعم الفاعل للمزارعين المتضررين.
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