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أحمد الحريري: انتخابات 2026 ستكون محطة رئيسية لعودة تيار المستقبل

أخبار لبنان
2025-02-01 | 06:59
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أحمد الحريري: انتخابات 2026 ستكون محطة رئيسية لعودة تيار المستقبل
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أحمد الحريري: انتخابات 2026 ستكون محطة رئيسية لعودة تيار المستقبل

أكد الأمين العام لـتيار المستقبل أحمد الحريري على أن الانتخابات النيابية 2026 ستكون محطةً رئيسية لعودة تيار المستقبل، 

من جهة أخرى، وصف أحمد الحريري في ختام جولته في كترمايا، سقوط نظام الأسد بأنه تكريم إلهي، داعيًا إلى بناء دولة قوية وحصر السلاح بيد الجيش. 
 

أخبار لبنان

الحريري:

انتخابات

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رئيسية

لعودة

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