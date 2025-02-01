برو: الحزب يبدي كل مرونة لإنجاز الملفات الراهنة

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو أن نقطة قوة لبنان تكمُن في جيشه وشعبه ومقاومته، ومن لا يريد أن يقتنع بهذه المعادلة، فهذا شأنه.



وأوضح برو في خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد طالب الحسيني لمناسبة مرور أربعين يوماً على استشهاده، أن حزب الله يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة كما تعاطى مع الاستحقاق الرئاسي وانتخاب الرئيس جوزاف عون، مشيرا الى ان الحزب يبدي كل مرونة لإنجاز الملفات الراهنة.



وقال: "نحن حاضرون لأن نكون مرنين إلى أقصى حد".