ميقاتي أعطى توجيهاته الى الأجهزة المعنية للاسراع في كشف ملابسات مقتل الارشمندريت أنانيا كوجانيان

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا بكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كشيشيان مقدما له التعازي بوفاة الارشمندريت أنانيا كوجانيان الذي وجد مقتولا داخل منزله.



وقد أعطى رئيس الحكومة توجيهاته الى الأجهزة المعنية للاسراع في كشف ملابسات الحادثة وتوقيف الفاعلين.