الرئيس عون دان جريمة قتل الأرشمندريت كوجانيان: الأجهزة الأمنية تتابع تحقيقاتها

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان معزياً بمقتل نائب مطران الأرمن الأرثوذكس في لبنان والمكلف بإدارة شؤون الطائفة في زحلة وعنجر الأرشمندريت أنانيا كوجانيان الذي ذهب ضحية جريمة نكراء في منزله في بصاليم.



وفيما دان الرئيس عون الجريمة، أكد للكاثوليكوس آرام الأول أن الأجهزة الأمنية تتابع تحقيقاتها لكشف ملابسات ما حصل وصولا إلى توقيف المرتكبين وإحالتهم إلى القضاء المختص تمهيدا لإنزال أشد العقوبات بهم.