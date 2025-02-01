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تيمور جنبلاط: لتذليل العقبات أمام تأليف الحكومة
أخبار لبنان
2025-02-01 | 10:29
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تيمور جنبلاط: لتذليل العقبات أمام تأليف الحكومة
ترأس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماعا لمجلس قيادة الحزب ظهر اليوم في قصر المختارة، لمناقشة الاوضاع والمستجدات العامة.
وتناول جنبلاط خلال الاجتماع التحديات الداخلية والخارجية المطروحة، مركّزا في هذا السياق على "ضرورة تذليل العقبات أمام تأليف الحكومة الجديدة، وإطلاق ورشة عمل اصلاحية ملحّة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة، والمضي قدما في اعادة بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها، وفق التطلّعات التي تخدم مصلحة الوطن وابنائه".
ورأى جنبلاط أن "انطلاقة المرحلة الجديدة، تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف، لتجاوز المسائل التي لا تزال تشكل عائقا يحول دون تحقيق الأهداف المنشودة والآمال المعقودة، وخصوصا أن العدو الاسرائيلي يستغل الوقت، لتحقيق المزيد من الاهداف العسكرية في عدوانه الاخير على لبنان، ويستمر بخرق اتفاق وقف اطلاق النار وانتهاكه بشكل شبه يومي على الحدود". ودعا في هذا الصدد لجنة الاشراف على الاتفاق الى "تقديم تقريرها حول الخروقات التي حصلت، وممارسة الدول الراعية لدورها في لجم العدوانية الاسرائيلية، واذعانها حيال التهديدات والتهويل بعودة الحرب".
أخبار لبنان
تيمور جنبلاط
الحكومة
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