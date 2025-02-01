ابو فاعور حول مشروع تأهيل أنظمة مياه الشرب في راشيا والبقاع الغربي وقرى في زحلة: لإعادة تصميمه وتنفيذه قريباً

في إطار مشروع تأهيل أنظمة مياه الشرب في قضاءي راشيا والبقاع الغربي وعدد من قرى قضاء زحلة، عقد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور لقاء موسعا في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا مع وفد من مجلس الانماء والإعمار للبحث باستكمال مشروع مياه الشرب في قضاءي راشيا والبقاع الغربي.



وقال ابو فاعور "هدف الاجتماع هو إعادة إطلاق مشروع تغذية راشيا وقرى منطقة راشيا والبقاع الغربي بالمياه من مصادر محلية ومن مصادر غير محلية. وهذا المشروع اليوم كان النقاش حول إعادة تعديله وإطلاقه بعد التعديلات واطلاقه بشكل جديد بعد التغييرات التي حصلت، وحصل هذا النقاش اليوم الذي بموجبه حصل الاستشاري ومجلس الإنماء والإعمار على الملاحظات من الهيئات المحلية من المجتمع المحلي لإعادة تصميم المشروع بشكل جديد وإطلاقه والبدء بتنفيذه في وقت قريب جداً".