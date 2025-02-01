مطرانية الأرمن الأرثوذكس تنعى كوجانيان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين

نعت مطرانية الأرمن الأرثوذكس في لبنان راعي أبرشية البقاع الأرشمندريت أنانيا كوجانيان، مطالبة بإنزال أشد العقوبات بالفاعلين.



وجاء في بيان النعي: "إن مطرانية الأرمن الأرثوذكس في لبنان تنعى بمزيد من الأسى واللوعة انتقال راعي أبرشية البقاع الأرشمندريت أنانيا كوجانيان إلى حضن الآب السماوي، وذلك يوم السبت الواقع في الأول من شهر شباط 2025 نتيجة تعرضه لحادث مؤلم واعتداء مميت، وتطالب الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة للقبض على الفاعلين فورا وإنزال أشد العقوبات بحقهم ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات".