الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
18
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
18
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي: ليعد المعنيون بتعطيل تأليف الحكومة إلى ما جاء في خطاب القسم
أخبار لبنان
2025-02-02 | 04:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الراعي: ليعد المعنيون بتعطيل تأليف الحكومة إلى ما جاء في خطاب القسم
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد "دخول المسيح إلى الهيكل" في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.
وفي عظته، أشار إلى أن "العيش المشترك منظم في الدستور والميثاق الوطني المتجدد في وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن اتفاق الطائف سنة 1989 أي منذ ست وثلاثين سنة. فلأن هذه الوثيقة لم تطبق في حينه بكامل نصها وروحها، بدأت الحياة السياسية تتعثر وتتراجع، وما زالت حتى يومنا. فلا احترام للدستور، بل مخالفة تلو المخالفة، ولا احترام لميثاق العيش المشترك ولوثيقة الوفاق الوطني، فدبت الفوضى في الحكم والحكومة".
وقال: "كيف يمكننا أن نواجه حاجاتنا الوطنية مع السعي إلى المطالبة الضيقة بالحصص البغيضة التي لا علاقة لها بالميثاق والدستور، بل هي نقيض لهما. فليعد المعنيون بتعطيل تأليف الحكومة إلى ما جاء في خطاب القسم: "إنها أزمة حكم وحكام وعدم تطبيق الأنظمة أو سوء تطبيقها وتفسيرها وصياغتها. نحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي في رؤيتنا لحفظ أمننا وحدودنا، وفي سياساتنا الاقتصادية، وفي تخطيطنا لرعاية شؤوننا الاجتماعية، وفي مفهوم الديمقراطية وفي حكم الاكثرية وحقوق الأقليات، وفي صورة لبنان في الخارج وعلاقاتنا بالاغتراب، وفي فلسفة المحاسبة والرقابة وفي مركزية الدولة والانماء غير المتوازن وفي محاربة البطالة وفي مكافحة الفقر".
أخبار لبنان
المعنيون
بتعطيل
تأليف
الحكومة
القسم
مسيرة العودة 2... زحف شعبي جديد لأبناء القرى الجنوبية المحتلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-15
الراعي من القصر الجمهوري مع وفد من المطارنة: الرئيس عون مؤمن بما قاله بخطاب القسم والامور لا تحدث بين ليلة وضحاها ويتمنى تأليف الحكومة سريعاً من دون اقصاء لأي أحد
آخر الأخبار
2025-01-15
الراعي من القصر الجمهوري مع وفد من المطارنة: الرئيس عون مؤمن بما قاله بخطاب القسم والامور لا تحدث بين ليلة وضحاها ويتمنى تأليف الحكومة سريعاً من دون اقصاء لأي أحد
0
آخر الأخبار
2025-01-28
الرئيس السابق ميشال سليمان من قصر بعبدا: خطاب القسم هو خطاب واعد وخطاب دستوري مئة في المئة والبيان الوزاري يجب أن يترجم خطاب القسم بشكل حرفي
آخر الأخبار
2025-01-28
الرئيس السابق ميشال سليمان من قصر بعبدا: خطاب القسم هو خطاب واعد وخطاب دستوري مئة في المئة والبيان الوزاري يجب أن يترجم خطاب القسم بشكل حرفي
0
أخبار لبنان
2025-01-10
خلوة في بكركي بين رئيس الجمهورية والراعي: خطاب القسم خارطة الطريق الإنقاذية للبنان
أخبار لبنان
2025-01-10
خلوة في بكركي بين رئيس الجمهورية والراعي: خطاب القسم خارطة الطريق الإنقاذية للبنان
0
صحف اليوم
2025-01-20
الحكومة خلال أيام بمواصفات خطاب القسم (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
2025-01-20
الحكومة خلال أيام بمواصفات خطاب القسم (الأنباء الالكترونية)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:00
مسيرة العودة 2... زحف شعبي جديد لأبناء القرى الجنوبية المحتلة
أخبار لبنان
04:00
مسيرة العودة 2... زحف شعبي جديد لأبناء القرى الجنوبية المحتلة
0
أخبار لبنان
03:42
الـLBCI داخل بلدة عيترون... هكذا يبدو المشهد فيها
أخبار لبنان
03:42
الـLBCI داخل بلدة عيترون... هكذا يبدو المشهد فيها
0
أمن وقضاء
02:41
عملية سلب إمرأة في الكسليك
أمن وقضاء
02:41
عملية سلب إمرأة في الكسليك
0
حال الطقس
01:03
منخفض جوي هذا الأسبوع... إليكم التفاصيل
حال الطقس
01:03
منخفض جوي هذا الأسبوع... إليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:00
المكسيك تعلن فرض رسوم جمركية ردًا على الولايات المتحدة
أخبار دولية
00:00
المكسيك تعلن فرض رسوم جمركية ردًا على الولايات المتحدة
0
أخبار لبنان
08:42
ميقاتي أعطى توجيهاته الى الأجهزة المعنية للاسراع في كشف ملابسات مقتل الارشمندريت أنانيا كوجانيان
أخبار لبنان
08:42
ميقاتي أعطى توجيهاته الى الأجهزة المعنية للاسراع في كشف ملابسات مقتل الارشمندريت أنانيا كوجانيان
0
خبر عاجل
2025-01-30
مصادر مصرف لبنان للـLBCI: لا دفعات إضافية في شهر شباط للمستفيدين من التعميمين ١٦٦ و١٥٨ والسحوبات ستكون كما كانت قبل الحرب وسيتم التعاون مع الحكومة الجديدة لرفع قيمة سحوبات التعميمين تدريجيا
خبر عاجل
2025-01-30
مصادر مصرف لبنان للـLBCI: لا دفعات إضافية في شهر شباط للمستفيدين من التعميمين ١٦٦ و١٥٨ والسحوبات ستكون كما كانت قبل الحرب وسيتم التعاون مع الحكومة الجديدة لرفع قيمة سحوبات التعميمين تدريجيا
0
أمن وقضاء
10:47
قائد الجيش بالنيابة تفقُّد عددًا من الوحدات المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني
أمن وقضاء
10:47
قائد الجيش بالنيابة تفقُّد عددًا من الوحدات المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:00
مسيرة العودة 2... زحف شعبي جديد لأبناء القرى الجنوبية المحتلة
أخبار لبنان
04:00
مسيرة العودة 2... زحف شعبي جديد لأبناء القرى الجنوبية المحتلة
0
أخبار لبنان
03:42
الـLBCI داخل بلدة عيترون... هكذا يبدو المشهد فيها
أخبار لبنان
03:42
الـLBCI داخل بلدة عيترون... هكذا يبدو المشهد فيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ترامب والرسوم الجمركية...لعبة سياسية هذه تداعياتها
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ترامب والرسوم الجمركية...لعبة سياسية هذه تداعياتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إيلون ماسك يخطط لتحويل X إلى أكبر مؤسسة مالية في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إيلون ماسك يخطط لتحويل X إلى أكبر مؤسسة مالية في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
أنشطة ترفيهية في مدرسة جبيل الرسمية الأولى بدعم من مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
أنشطة ترفيهية في مدرسة جبيل الرسمية الأولى بدعم من مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مشروع الإدارة الأميركية بالنسبة للشرق الأوسط... هذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مشروع الإدارة الأميركية بالنسبة للشرق الأوسط... هذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نتنياهو يتوجه الى واشنطن... وغزة ولبنان ضمن محادثاته المرتقبة مع ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نتنياهو يتوجه الى واشنطن... وغزة ولبنان ضمن محادثاته المرتقبة مع ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إيران مستعدة للاستماع الى عروض أميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إيران مستعدة للاستماع الى عروض أميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تبادل الأسرى الرابع في غزة تحت أنظار تل أبيب وباريس وواشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تبادل الأسرى الرابع في غزة تحت أنظار تل أبيب وباريس وواشنطن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:34
العثور على الأرشمندريت في طائفة الأرمن الأرثوذكس أنانيا كوجانيان جثة داخل شقة سكنية
أمن وقضاء
07:34
العثور على الأرشمندريت في طائفة الأرمن الأرثوذكس أنانيا كوجانيان جثة داخل شقة سكنية
2
أمن وقضاء
02:41
عملية سلب إمرأة في الكسليك
أمن وقضاء
02:41
عملية سلب إمرأة في الكسليك
3
أخبار لبنان
11:46
مطرانية الأرمن الأرثوذكس تنعى كوجانيان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين
أخبار لبنان
11:46
مطرانية الأرمن الأرثوذكس تنعى كوجانيان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين
4
حال الطقس
01:03
منخفض جوي هذا الأسبوع... إليكم التفاصيل
حال الطقس
01:03
منخفض جوي هذا الأسبوع... إليكم التفاصيل
5
صحف اليوم
00:23
مصدر مقرب من الثنائي أمل حزب الله لـ"الأنباء الكويتية": إقرار من الجميع بأن وزارة المال من حصته
صحف اليوم
00:23
مصدر مقرب من الثنائي أمل حزب الله لـ"الأنباء الكويتية": إقرار من الجميع بأن وزارة المال من حصته
6
أخبار لبنان
05:43
حريق في منزل الأب مجدي علاوي في المعيصرة- كسروان
أخبار لبنان
05:43
حريق في منزل الأب مجدي علاوي في المعيصرة- كسروان
7
أخبار دولية
06:53
"المقاومة السورية" تعلن بدء عملياتها ضدّ الجيش الإسرائيلي
أخبار دولية
06:53
"المقاومة السورية" تعلن بدء عملياتها ضدّ الجيش الإسرائيلي
8
أخبار لبنان
06:34
محافظ بيروت يصدر قراراً بتعديل التعرفة الرسمية للشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات
أخبار لبنان
06:34
محافظ بيروت يصدر قراراً بتعديل التعرفة الرسمية للشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More