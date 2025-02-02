افرام تعليقا على جريمة فاريا: للتحرّك الفوري وإجراء اللازم لتأخذ العدالة مجراها بأقصى سرعة ممكنة

كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ "مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على منصّة أكس: "مؤسف ومحزن جدّاً أن يصبح القتل بهذه البساطة ويخطف الحياة من ريعان الشّباب.أستنكر أشدّ الاستنكار جريمة فاريّا التي توحي بأنّ منطق القتل أصبح دون حدود وخارج كلّ تصوّر".



وأضاف افرام: "أدعو الجهات الأمنية للتحرّك الفوري وإجراء اللازم لتأخذ العدالة مجراها بأقصى سرعة ممكنة من أجل قطع الطريق على الفتنة وتجنّباً لما يمكن أن يحصل من ردود فعل قد لا تُحمَد عُقباها - لا سمح الله."