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شقيقة لقمان سليم تعليقا على قرار القاضي حلاوي: ما كتبه مسودة متخمة بالأضاليل

أخبار لبنان
2025-02-02 | 07:25
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شقيقة لقمان سليم تعليقا على قرار القاضي حلاوي: ما كتبه مسودة متخمة بالأضاليل
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شقيقة لقمان سليم تعليقا على قرار القاضي حلاوي: ما كتبه مسودة متخمة بالأضاليل

علّقت الأديبة رشا الأمير شقيقة الباحث السياسي والمعارض الشيعي لقمان سليم على القرار الظني لقاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي حول عدم توافر أدلة عن هوية مرتكبي جريمة الاغتيال.

وقالت لـ"القدس العربي": "لقمان يُصلَب على صلبان كثيرة، والقضاء عبارة عن مغارة علي بابا، القضاء في بلد دجّال يحمي القتلة والنهابين، وهو على شاكلة الثكنة العسكرية المُصادرة الإرادة".

وأضافت: "العدل أسّ المُلك ولن تقوم قيامة لهذا البلد المدمّر بلا عدالة صارمة وصادقة"، مؤكدة "أن القاضي جنى على نفسه، وما كتبه عبارة عن مسودة لا تستحق القراءة متخمة بالأضاليل والمغالطات".

ولفتت شقيقة لقمان إلى "أن دم شقيقها يستصرخ كل من أحبّ نهجه وبحثه الدائم عن العدل"، مشيرة إلى "أن لقمان رأى ما يحدث للشيعة وللبنان حيث قال أخشى أن الشيعة اليوم بحاجة إلى نكبة ليستفيقوا مما هم فيه"، فإذا ماتوا استفاقوا لكنهم حتى الساعة لم يستفيقوا، والقاضي لم يستفق".

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