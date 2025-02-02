البطريرك ميناسيان يستنكر بشدة جريمة قتل الأرشمندريت كوجانيان ويطالب بالقصاص العادل

أصدر المكتب الإعلامي للبطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك بيانًا دان فيه "الجريمة البشعة التي أودت بحياة الأب الأرشمندريت كوجانيان"، معتبرًا إياها "اعتداءً صارخًا ليس على شخصه فحسب، بل على جوهر القيم التي تقوم عليها الكنيسة ورسالة الإيمان المسيحي، وعلى مبادىء المحبة والتسامح التي تشكل دعامة المجتمع الإنساني."



وشدد على أن "هذا العمل الجبان لن يمر دون رد، ولن يكون مجرد حادثة عابرة تطوى في سجل الجرائم، بل سيبقى جرحًا في ضمير الإنسانية حتى تتحقق العدالة ويحاسب الفاعلون بلا تهاون أو تساهل."



وقال: "في هذا المصاب الأليم، يرفع البطريرك ميناسيان أصدق تعازيه إلى الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة الكاثوليكوس آرام الأول كيشيشيان، وإلى جميع أبناء الطائفة الأرمنية في زحلة وعنجر ولبنان والعالم. فقدان الأرشمندريت كوجانيان ليس مجرد خسارة شخصية، بل هو غياب لصوت حمل في حياته رسالة الإيمان والخدمة، وكان شعلة مضيئة في طريق المحبة والحوار، ورمزًا للالتزام العميق بقيم الكنيسة وتعاليمها."



ودعا "في هذه اللحظات العصيبة، أبناء الكنيسة إلى التكاتف والثبات في الإيمان وعدم السماح لقوى الشر والخوف أن تتسلل إلى القلوب."



وأكد أن "كنيستنا ستبقى راسخة على صخرتها، وستظل شاهدة على نور المسيح الذي لا ينطفىء، مهما اشتدت ظلمة الأعداء."