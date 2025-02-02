حريق في مطار بيروت… وهذا ما حدث

شبّ حريق، في مطار بيروت الدوليّ، في مكتب التّرحيل التّابع للأمن العام الواقع في الجهة الغربية للمغادرة.

وكان قد أقدم أحد الرّكاب على حرق أريكة، في المكتب، إحتجاجًا على إتخاذ قرار بإعادة ترحيله، وذلك بعد إحالته الى مكتب الترحيل مباشرة بعد وصوله الى المطار، بسبب مخالفته للقوانين والتدخين على متن الطائرة التي كان قادمًا على متنها.