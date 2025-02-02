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آلية العمل في أمانات السجل العقاري هذا الاسبوع

أخبار لبنان
2025-02-02 | 08:43
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آلية العمل في أمانات السجل العقاري هذا الاسبوع
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آلية العمل في أمانات السجل العقاري هذا الاسبوع

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، أن "أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس في 4- 5 و6 شباط 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الإفادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) نهاري الاثنين والجمعة مخصصين للعمل الاداري فقط لا تقبل المراجعات .

- أمانة السجل العقاري في بالشوف ستقوم أيام الاثنين و الثلاثاء و الاربعاء والخميس في 3-4-5 و6 شباط 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وسوف تستقبل نهار الخميس في 6 شباط 2025 معاملات جديدة .

- أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الخميس في 6 شباط 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين في المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه. وستقوم نهاري الثلاثاء والخميس في 4 و6 شباط 2025 بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية في أمانة السجل.

- أمانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الخميس في 6 شباط 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة أيام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الإفادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية) ، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم ستقوم نهاري الثلاثاء والاربعاء في 4 و5 شباط 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة أيام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB  ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2x50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه. 

 كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)

- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)

ملاحظة: مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.

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