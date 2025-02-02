قاسم: قررنا أن نختار ٢٣ شباط لاقامة تشييع جماهريّ واسع لنصرالله

أكّد الشيخ نعيم قاسم أنّ “المقاومة مسار وخيار نتصرف بحسب تقديرنا في الوقت المناسب وهناك حملة مضادة علينا كحزب الله وامل والمقاومة لترويج الهزيمة لكن شعبنا انتصر بعناوين وخسر وضحّى بعناوين أخرى”.

وأعلن ٢٣ شباط يومًا، لاقامة تشييع جماهريّ واسع للامين العام السابق السيد حسن نصرالله.

ودعا لعدم اطلاق النار في التشييع وفي غيره، “لأنّه يحمل أذية للناس”.

وقال: “مشهد عودة أهل الجنوب يعبّر عن موقف تحرير شعبي ونحن لم نتحدّث عن نصر مطلق والنصر الذي نتحدث عنه هو أن إسرائيل لم تستطع إنهاء المقاومة.”

وشدد على أنّ “الدولة اللبنانية مسؤولة عن متابعة توقيف الخرق الإسرائيليّ ولا يوجد خروقات فقط بل عدوان أيضًا”.