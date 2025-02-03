إختتام يوبيل الـ250 عامًا لكنيسة سيدّة الغابة – بيت شباب... نصّار: إدراج الكنيسة على لائحة السياحة الدينية في لبنان

لمناسبة إختتام يوبيل الـ250 عامًا لكنيسة سيّدة الغابة – بيت شباب، وإعلان إدراجها على خارطة السياحة الدينيّة في لبنان، إحتفل راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة سيادة المطران أنطوان بو نجم بالقداس الإلهيّ يوم السبت الماضي.



وتحدّث المونسنيور خليل الحايك عن تاريخ الكنيسة وأسباب إدراجها على لائحة السياحة الدينيّة، مؤكدا أنّ اليوبيل يشكّل مناسبة للمصالحة والنّعمة والتجدّد الروحي للكنيسة.



واعتبر الحايك أنّه من خلال هذا اليوبيل، "تدعونا الكنيسة إلى تجديد إلتزامنا بتضامننا البشريّ وإلتزامنا بقضية الإنسان، كما يدعونا اليوبيل إلى التوبة وحمل الرجاء الى كلّ المتألّمين والمهمّشين ليكتشفوا نور المسيح الذي ينير ظلمة عالمنا كما أكتشفه سمعان الشيخ".



بدوره، أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار إدراج كنيسة سيدة الغابة على لائحة السياحة الدينية في لبنان، حيث يُبلّغ هذا الإدراج مباشرة إلى المنظّمة العالميّة للسياحة، والمنظّمة العربية للسياحة، والمجلس الأوروبي للمسارات الثقافية ولبنان عضوٌ فيه علمّا أنّه الدولة الوحيدة غير الأوروبية.