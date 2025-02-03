فاريا تستعدّ لاستقبال جثمان ابنها خليل خليل..

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيناتا

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيناتا

التشكيلة الحكومية وصلت الى خواتيمها...و"القوات" لم تحسم امر المشاركة بعد