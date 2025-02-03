مذكرة بالتعطيل في 10 الجاري لمناسبة عيد مار مارون

أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مذكرة باقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، يوم الاثنين في 10 الجاري لمناسبة عيد مار مارون.